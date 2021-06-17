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Meral Akşener'den HDP binasına yapılan saldırıya tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir HDP il binasına yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepki gösterdi.

Bugün öğle saatlerinde HDP'nin İzmir'de bulunan il binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken saldırgan gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. Akşener yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar."

Etiketler meral akşener hdp saldırı
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