  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Temmuz 2019 23:42

Meral Akşener'den iktidara ODTÜ tepkisi !

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ODTÜ'de yurt inşaatı için ağaçların kesilmesini eleştirdi. Akşener, "O yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak?" dedi.

Meral Akşener'den iktidara ODTÜ tepkisi !
A+ A-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yurt yapılacağı gerekçesiyle ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

“Dünya üzerinde doğaya bu kadar düşman bir hükûmet görülmemiştir” diyen Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“O yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak? Öğrencilerin 50 yıldır elleriyle büyüttüğü ağaçlardan ne istediniz? 

O ağaçlar sarayın değil, #ODTÜ’lülerindir, milletimizindir! #ODTÜsavunulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Ankara Barosu'ndan ODTÜ'deki öğrencilere destekAnkara Barosu'ndan ODTÜ'deki öğrencilere destek

 

Mansur Yavaş'tan ODTÜ yönetimine teklif !Mansur Yavaş'tan ODTÜ yönetimine teklif !

 

tepki , meral akşener , odtü , akşener
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM