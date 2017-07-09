Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ''adalet'' mesajı
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ''adalet'' mesajı
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
CHP'nin mitingi sosyal medyayı salladı
CHP'nin mitingi sosyal medyayı salladı
İBB Başkanı Topbaş'tan CHP'lilere ''miting'' jesti
İBB Başkanı Topbaş'tan CHP'lilere ''miting'' jesti
Müebbet verilmişti ! Türkiye'nin kanını donduran olayda şok !
Müebbet verilmişti ! Türkiye'nin kanını donduran olayda şok !
İsrail'den ABD ve Rusya'ya ''İran'' uyarısı
İsrail'den ABD ve Rusya'ya ''İran'' uyarısı
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Kaymakama bombalı saldırıyla ilgili flaş gelişme !
Kaymakama bombalı saldırıyla ilgili flaş gelişme !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Temmuz 2017 17:59

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ''adalet'' mesajı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Adalet Yürüyüşü için kutlayan bir mesaj yayınladı.

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ''adalet'' mesajı
A+ A-

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği 'Adalet Yürüyüşü' için kutlayarak, "Yürüyüşe rağmen Türk milleti özlediği adalete kavuşamaz ise bu, yürüyüşün isabetsizliği veya başarısızlığı değil, ancak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Meral Akşener, 'Adalet Yürüyüşü' dolayısıyla CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı bir mesajla kutladı. Akşener, ’Adalet mülkün temelidir’ notuyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nu bugün tamamlayacağı 'ADALET' yürüyüşü için kutlarım. Gandhi’nin yürüyüşünde Hintliler, İngilizlerin Tuz Yasağını yıkarak, hedeflerine varmışlardı. O gün, Hintlilerin bağımsızlıklarına kavuşmaları için bir başlangıç olmuştu. Adalet yürüyüşünün nasıl bir sonuç yaratacağını ileride ki günlerde göreceğiz. Bu yürüyüşe rağmen Türk Milleti özlediği adalete kavuşamaz ise, bu yürüyüşün isabetsizliği veya başarısızlığı değil, ancak içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun bir göstergesidir"

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nde final günüCHP'nin Adalet Yürüyüşü'nde final günü

 

kemal kılıçdaroğlu , meral akşener