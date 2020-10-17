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  4. 17 Ekim 2020 17:14

Meral Akşener'den liste krizi açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti içindeki liste kriziyle ilgili olarak '' Blok liste yapsaydım bu tartışmalar olmazdı'' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den liste krizi açıklaması
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İYİ Parti'deki liste krizi sürüyor. Bazı milletvekilleri kurultay sonrası parti grubuna katılmamaya başlamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk televizyonunda konuya ilişkin konuştu. "Ben çarşaf liste yaptım, blok yapsaydım bu tartışmalar olmayacaktı. Ondan evvel tam çarşaf yaptım. Bunları öğrene öğrene gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üstü çizildiği söylenen isimlerle ilgili konuştu. "Kim olmuş olsa sorumluluk bana ait. Arkadaşlarımızın kırgınlığı da bana olması gerekiyor. İki arkadaşımız 'Biz istemiyoruz' demişler. O listenin içinde var. Ben geri zekâlı mıyım bunları çizin diyeyim" dedi. 

Akşener'e parti içindeki tartışmanın ne zaman sona ereceği de soruldu. "Rahmetli Elçibey benim çok yakınımda böyle sorular geldiği zaman 'Ne Bileyim' derdi" yanıtını verdi.

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