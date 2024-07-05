Meral Akşener'den Merih Demiral açıklaması: ''Hayretle takip ediyorum''

Meral Akşener, milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasıyla ilgili tartışmalara ilişkin, ''Seçim dönemlerinde işlerine geldiği için bozkurt selamlarını garipsemeyenler; nedense millî bir sevinci paylaşmak için havaya kalkan bozkurtlardan hazımsızlık duyuyor'' dedi.

Avusturya'ya karşı oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevincini eliyle bozkurt işareti yaparak göstermişti. Bu hareketi nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlattığı milli futbolcu için verilen ceza belli oldu.

MERİH DEMİRAL'A 2 MAÇ CEZA

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" denildi.

TFF, CAS'A GİTTİ

TFF, Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezanın iptali için CAS'a gitti. Milli futbolcu cezanın iptal olmaması durumunda çeyrek finale karşı oynanacak Hollanda maçı ve olası yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MERAL AKŞENER'DEN 'DEMİRAL' AÇIKLAMASI

Türkiye, UEFA'nın kararını konuşmaya devam ederken; İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener'den cezaya tepki geldi.

"Millî takımımızın son maçında, millî sporcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini bozkurt yaparak paylaşmasının, hem dünyanın hem de ülkemizin bazı çevrelerinde yarattığı rahatsızlığı büyük bir hayretle takip ediyorum" diyen Akşener, seçim dönemini de hatırlatarak, "Seçim dönemlerinde işlerine geldiği için bozkurt selamlarını garipsemeyenler; nedense millî bir sevinci paylaşmak için havaya kalkan bozkurtlardan hazımsızlık duyuyor" ifadelerini kullandı.

Yetkilileri göreve çağıran Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden tüm yetkilileri, Türk milletine yapılan bu ikircikli tutumun ve saygısızlığın karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum" dedi.

Meral Akşener'in paylaşımı şu şekilde:

Millî takımımızın son maçında, millî sporcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini bozkurt yaparak paylaşmasının, hem dünyanın hem de ülkemizin bazı çevrelerinde yarattığı rahatsızlığı büyük bir hayretle takip ediyorum...

Son olarak UEFA'nın millî sporcumuz için "uygunsuz davranış" gerekçesiyle aldığı iki maç men cezasıyla bir kez daha görmüş olduk ki;

Söz konusu Türklük olduğu zaman sergilenen ikircikli tavır, tarihin hiçbir döneminde değişmiyor...

Ne ilginçtir ki;

Hitler'in esintilerini, Çetniklerin Bosna'daki mezalimini, Netanyahu'nun zalimliğini ya da terör sempatizanlığını yansıtan olay ve sembollerden bile rahatsız olmayanlar; mesele Türklüğün sembolü olunca rahatsız oluyor.

Kuran-ı Kerim'in yakılmasına "özgürlük" atfedenler; nedense bir bozkurt selamını "uygunsuz" buluyor.

Seçim dönemlerinde işlerine geldiği için bozkurt selamlarını garipsemeyenler; nedense millî bir sevinci paylaşmak için havaya kalkan bozkurtlardan hazımsızlık duyuyor.

Belli ki unutanlar var. O yüzden bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum:

Bozkurtta aşırılık değil, Türk olmanın gururu vardır.

Bozkurtta ayrışma değil, birlik vardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bastırdığı paradan, Cumhuriyetin ilk heykellerine kadar her yerde de tam olarak bu sebeple bozkurdun izi vardır.

Rahmetli Ebulfeyz Elçibey'in de dediği gibi; "Bozkurt'u kendinize tâbi kılamazsınız. İşte bu nedenle Türkler kendilerine mücadele sembolü olarak Bozkurt’u seçmiştir.”

İşte bu yüzden;

Avrupa'nın kendi içerisindeki aşırı sağ korkusunu, spor müsabakası yoluyla, bizim üzerimizden bir mücadeleye devşirme acizliğini çok iyi anlıyorum.

Ama belli ki mücadelesini "bozkurt gibi" yürütenleri; engelleyerek, cezalandırarak, susturarak sindiremeyeceklerini hâlâ öğrenememişler...

Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden tüm yetkilileri, Türk milletine yapılan bu ikircikli tutumun ve saygısızlığın karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum.