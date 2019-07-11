Meral Akşener'den yeni parti yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili, "Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

YENİ PARTİ YORUMU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Akşener, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti kurucu üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuracağına ilişkin iddialar ile söz konusu partiler kurulursa, bunların AK Parti'ye nasıl yansıyacağı yönündeki sorular üzerine şunları söyledi:

"AK Parti'ye nasıl yansıyacağını bugün görüp söyleme imkanına sahip değilim. Ama hem Sayın Davutoğlu'nun hem Sayın Babacan'ın bir ya da iki ayrı parti kurmalarının Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir. Tekçiliğin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Dolayısıyla gerçekten kendilerine, eğer böyle bir yola gireceklerse başarılar dilerim. Ama elbette ilk gözlerini çevirecekleri yer AK Parti seçmenidir, doğaldır, o alanı tanıyorlar. Sayın Erdoğan'ın bundan sonra teksif olacağı, tüm her şeyi ile takip edeceği bu iki arkadaşımızın kuracağı partiler olacaktır diye düşünüyorum."

YENİ PARTİ'NİN İYİ PARTİ'YE YANSIMASI

Merkez sağa konumlanacak yeni bir partinin İYİ Parti'yi de etkileyebileceği konuşuluyor. Hatta Babacan'ın kuracağı bir partinin AK Parti kadar İYİ Parti'yi de tehdit edebileceği yorumları yapılıyor.

İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yaşanan zorlukları hatırlatan Akşener, "Ama seçmen gördü ve 43 milletvekili kazandırdı. Bilim insanı olarak söylüyorum. Yarın bir gün İYİ Parti siyaset biliminde okutulacak. Gerçekten imece ve iradenin olduğu bir parti kurduk. Kimseden beş kuruş yardım almadık. Bize yatırım yapılmadı. Pergelimizi sağlam zemine oturttuk. Bunu genişletmek için çalışacağız. Biz bu partiyi kurmasaydık İstanbul, Ankara, Adana ne olurdu?" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN SON DERECE FAYDALI GÖRÜYORUM"

İYİ Parti seçmeni ve yöneticileriyle ilgili bir değerler araştırması yaptıklarını anlatan Akşener, araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Görülen şey şu, siz kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın seçmen bir yere oturtuyor. Dolayısıyla ANAVATAN benzeri bir parti kuracağım diye yola çıkıyorsunuz fakat seçmeniniz sizi bir yere konumlandırıyor. Yani insanlar bir plan yapıyor ama sonuçta sizi tanımlayan seçmeniniz oluyor. Bilmiyorum bu yeni kurulan partiyi ya da partileri seçmen nereye konumlandıracak, onu göreceğiz. Günün sonunda Türkiye için son derece faydalı görüyorum. Çeşitliliğe ihtiyaç var. Yani iki blok arasındaki siyasi bölünme yani bloklaşarak bölünme Türkiye'nin insanların birbirleriyle olan ilişkileri açısından mahsurlu görüyorum. Yani yumuşamayı sağlayabilir seçmenin birbiriyle olan ilişkilerinde."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerini yüzde 9 puan farkıyla kaybeden AK Parti'de değerlendirme toplantıları başladı. Toplantıların sonunda AK Parti yönetimi, kabine ve yeni sistemde değişiklik olup olmayacağı izleniyor. Muhalefet de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak İYİ Parti lideri Meral Akşener'e göre AK Parti'de aleni bir iç muhasebe yapılması zor. Akşener bunun nedenlerini şöyle anlattı:

"Sayın Erdoğan'ın partisinde artık tek seçmenli bir düzenek var. Yani vatandaştan ziyade Sayın Erdoğan'ın gözüne girmek. Dolayısıyla bu mümkün değil insanların gidip rahat rahat konuşabilmesi. Saray dediğiniz alan kendine ait bürokrasi üretir, kendine ait değerler üretir, kendine ait hayat tarzları üretir. Dolayısıyla o da sizi koparır, yani halktan koparır, halktan, insandan, her şeyden koparır. Şöyle bir duruma gelir iş, X kişisi için konuşuluyor değil mi, 'bizden mi değil mi' sorusuna geldiği zaman o iş kopmaya başlar, biz bunları hep yaşadık. Bizden mi değil mi, bizden mi karşı taraftan mı? Şimdi Ali Bey'den, Ahmet Bey'den sonra Sayın Erdoğan bu perspektiften bakacak. Sarayda oluşan o bürokrasi de görmek istediklerini, duymak istediklerini söyleyecek."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yıl dönümünde, sistemde revizyon tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde de yeni sistemin eksiklikleri, arızalarını belirlemek için bir çalışma başlatıldı.

Akşener bu çalışmaların sonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde köklü değişiklik beklemediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sistemden vazgeçmemek için elinden geleni yapacağını söyleyen Akşener, "Revizyon olsa bile çok öyle Allah dedirtecek bir revizyon olmaz. Sayın Erdoğan o sistemi bırakmamak için elinden geleni yapacak ama sistem kendini taşıyamıyor o da başka bir şey" dedi.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

23 Haziran seçimlerinin ardından iktidardan muhalefete her kesimden "erken seçim yok" açıklamaları geldi. Ancak kulislerde 2020 yaz ve sonbaharı için erken seçim konuşulmaya devam ediyor.

Erken seçim taleplerinin olmadığını tekrarlayan Akşener, "Seçimi talep eden ne Sayın Kılıçdaroğlu ne ben ne CHP ne İYİ Parti. Talebimiz yok. Fakat tamamen ekonomi artı Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu'nun gidecekleri yol belirler" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ SICAK BİR YAZ BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçime gitmek istemeyeceğini söyleyen Akşener, "Ben eğer Sayın Erdoğan'ı tanıyorsam gitmemek için elinden gelen gayreti gösterecektir. İstanbul 814 bin oy farkı ile kaybedilmemiş olsa ani bir hamle yapabilirdi ama kendi seçmeni gitmiş görünüyor. Şu anda öyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Meşhur danışmanlar böyle bir yorumda bulunursa bilemem ama şu anda böyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Ama Türkiye ekonomik olarak sıkışıyor. Damat Bey'i alması mümkün görünmüyor. Ekonomi açısından Türkiye'yi sıcak bir yaz bekliyor" dedi.