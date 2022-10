Meral Akşener'den yeni transfer sinyali

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda ''Fakıbaba'dan sonra İYİ Parti'ye katılan yeni isimler olacak mı?'' sorusuna, ''Olmaz mı, tabii ki olacak'' yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Akşener programda hem Türkiye gündemi hem de siyaset gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ KATILAN İSİMLER TABİİ Kİ DE OLACAK"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Küçükkaya'nın "Fakıbaba'dan sonra partiye katılan yeni isimler olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Akşener, "Bu partinin kurumsallaşması lazım. Bu partinin yetiştirdiği çok kıymetli isimler var... Fakıbaba ile de ortak dostlarımız var. Esprili yaklaşmayı severim. Bir köfte muhabbetimiz oldu, rica ettim. Öyle görüştük. Tabii ki de yeni isimler katılmaya devam edecek" dedi.

"İYİ Kİ BU PARTİYİ KURMUŞUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: "Partimizin kuruluş günü. İyi ki bu partiyi kurmuşuz. Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil talep ettim. O arkadaşlarımızın katılmasıyla grup kurmuş olduk. Onlardan herhangi bir menfaat sağlamamız Türkiye'ye yeni bir şey demokrasi örneği gösterdi.

"BİZ KURULMAMIŞ OLSAK BELKİ DEVA VE GELECEK DE OLMAYACAKTI"

Bir şey değişti her şey değişti. 4 Parti Millet İttifakı'nı kurduk. Sonuç itibariyle Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybetti. Cumhur İttifakı çocuklar gibi ayaklarını yere vuruyor "adayınız kimdir?" diye. Bu da bana gerekeni yaptığımızı gösteriyor. Biz kurulmamış olsaydık bugün bu ucube sistem oturmuş olurdu. Meclis aritmetiği bambaşka olacaktı. Gördük ki farklılıklar zenginliktir. Müştereklerimiz çok. Biz kurulmamış olsak Bugün Gelecek ve DEVA partileri belki de o masada olmayacaktı.

"ÜLKEDE HER YERDE KRİZ VAR"

Her şeyde kriz var. Her türlü iftiranın atıldığı, hakaretin yapıldığı bir ülke. Ben yoksul evlere gidiyorum bizzat kendim. Astım hastası olan, kucağınıza aldığınızda ne kadar zayıf olduğunuzu anladığınız çocuklar. Bir yandan el yapımı ayakkabılarla, acayip arabalarla gezen insanlar.

"ÜRETİMİ ÖNE KOYACAĞIZ"

Krizden çıkmak aslında çok kolay. Üretimi öne koyacağız. İstihdam yaratacağız. Yargının bağımsız olduğu, MB gerçekten bağımsız olduğu, kurumların yeniden istihdam edildiği bir ülke yapacağız. Siyasetçinin seçim kazanma iştikakının önüne geçecek bir sistemin kurallar malzemesinin öne çıktığı bir ülke yapacağız.

"1 YA DA 2 ÇOCUKLU KADINLARA NEDEN EV VERİLMİYOR"

Sayıların değiştiği bir yekpare grup Türkiye'ye geldi. Bunun çok problemi var. Biz kapılara açarak buna sebep oldu. Arap nüfus buraya geldi. Orası PKK'nin yeri oldu. Tavır konabilirdi buna itirazım yok. 2019'da beni gönderselerdi ben Esad'la konuşur sığınmacıları gönderirdim. Şimdi de göndereceğiz Aile Bakanlığı'nın eşi ölen 3 çocuğu olan kadınlara başlattığı ev kampanyası...

Mantık doğru 300 bin lira ev. Ama 3 çocuk yanlış. 1 ya da 2 çocuklu olan kadınlara neden yok. Burada bir dümen var. Demek ki 3 çocuklu kadınların sayısı az. Talimatları var. Vay "patronun sözü yere düşmesin" derseniz siz çok büyük ayrımcılık olur. Kalan parayı nasıl ödeyecek o kadın.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞÖRTÜSÜ TUTUMUNA DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Tutumuna söyleyecek sözüm yok. o bir helalleşme yolcuğuna çıktı. Saygım var. Ben de bazı şeyleri hatırlatmakla kendimi görevli görüyorum. Ben de yapılan her türlü eksiğin karşısında durdum. Ama ben de başka şeyleri hatırlatmak durumundayım. Bu ülkede Rize vekili başkanı açılım yapmayın dedi. Hepimiz bir Kürt kadın alalım dedi. Ve hiçbir şey olmadı bir arkadaşa.

"ATATATÜRK'ÜN ANNESİNE OLMAYACAK SÖZLER SÖYLENDİ"

-Hukuki bir alt yapısının olması olmaması değildi. Askeriyenin ortaya koyduğu, askerin itiraz ettiği bir tutumdu. Biz doğru duruş alamadık. O zaman sadece İmam Hatip liselerini getirseydik eğitimde şimdiki bu rezalet olmayacaktı.

"KANAYAN YARALARA BAKMAK DURUMUNDAYIZ"

Cumhuriyet bize eğitimde fırsat eşitliği sundu. Parası varsa okutulan bir ülke haline döndük. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu. Çok büyük acılar çekildi bu ülkede. Ben dahil çok farklı bir tutum göstermeliydim diyorum.

"FAKIBABA İLE ESPRİLİ BİR MUHABBETİMİZ OLDU"

