Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti TBMM Grubu'ndaki konuşmalarını kaleme alan Bahadırhan Dinçaslan, istifa ettiğini açıkladı.

Dinçaslan, istifasına gerekçe olarak Mehmet Salim Ensarioğlu'nun açıklamalarını işaret etti.

Meral Akşener'in yakınındaki isim Bahadırhan Dinçaslan, Akşener'in haftalık TBMM'deki konuşmaları yazan isim.

İSTİFASINI TWITTER HESABINDAN AÇIKLADI

Dinçaslan, Twitter hesabından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanımız Mehmet Salim Ensarioğlu'nun açıklamalarına tepki gösterip istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Twitter hesabı üzerinden paylaşılan Ensarioğlu'nun açıklamasını alıntılayan Bahadırhan Dinçaslan, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

"İYİ Parti'nin kurumsal hesabından, Ensarioğlu'nun çözüm süreci demeçlerini savunan bir paylaşım gördüm. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Ağzıma gelen acı suyu, her şeye rağmen Akşener'den şahsi bir kötülük görmediğim için yutuyorum. Siyasetten bir halt anlamadığımı gördüm, dolayısıyla yanlış yönlendirdiğim herkesten özür diliyorum."