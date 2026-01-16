  1. Anasayfa
  4. Meral Akşener’e sürpriz ziyaret... Son hali dikkat çekti

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Küpeli “Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil; geçmişe saygının, emeğe vefanın ve siyaset ahlakının bir gereğidir” dedi.

Eski İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli şu mesajı ekledi:

“Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir…

Doğru Yol Partisi geleneğinden gelen; Türk siyasetinde ve Doğru Yol Partisi çatısı altında Genel Başkan Yardımcılığı, Kadın Kolları Başkanlığı, Milletvekilliği ve koalisyon hükümetimizde İçişleri Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş, Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim.

Bu ziyaret, yalnızca bir nezaket buluşması değil; geçmişe saygının, emeğe vefanın ve siyaset ahlakının bir gereğidir.

Doğru Yol Partisi; demokrasiye bağlılığı ve “Geniş Merkez” siyaset anlayışıyla, milletimizin yeniden umudu olma yolunda güçlü bir buluşma noktası olacaktır.

Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.”

