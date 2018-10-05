Meral Akşener'in evinin önüne giden 11 kişi gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan ülkücüler MHP lideri Bahçeli lehine slogan atmıştı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki göstererek, o anları Twitter hesabından paylaştı.



İstanbul Valiliği'nin soruşturma başlattığı olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

MHP ÜSKÜDAR İLÇE TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protesto gösterisinin ardından MHP, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, genel merkezin bilgisi dışında hareket edildiği için teşkilatın görevden alındığnı duyurdu.

BAHÇELİ-AKŞENER GERİLİMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Twitter üzerinden tartışma yaşanmıştı. Bahçeli'nin kendisine yönelik "Bölmek istediğin MHP'ye yönelik vandal tutumuna devam edersen, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın, büyük lafı dinle" şeklindeki sözlerine, Akşener partinin adresini vererek "Demirden korksak trene binmezdik" diye yazmıştı.

Sosyal medyadaki bu atışmanın ardından, Meral Akşener'in İstanbul Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, Devlet Bahçeli lehine slogan atarak Akşener'i protesto etmişti.





Meral Akşener'in evinin önünde gergin anlar

İYİ Parti'den MHP'ye: Mafya raconunda bile yok

MHP'den olay olacak Meral Akşener açıklaması