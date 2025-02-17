İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun zaman sonra ortaya çıktı.

İYİ Parti'de görevini bıraktıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Akşener'in imaj değişikliği dikkat çekmişti. O dönem saçlarını sarıya boyatan Akşener'in son hali ortaya çıktı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, Akşener'i ziyaretinden paylaştığı fotoğrafa "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var" notunu düştü.