Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı! Siyasete geri dönecek mi?

İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Meral Akşener, ''Siyasete geri dönecek misiniz?'' sorusuna yanıt verdi.

2023 yılındaki seçimlerin ardından İYİ Parti genel başkanlığı görevini bıraktıktan sonra aktif siyasetten elini çeken Meral Akşener, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Sadece cenaze törenleri ve bazı özel etkinliklere katılan Akşener, Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in ziyareti sırasında çekilen fotoğrafla gündeme geldi. Paylaşılan karede, uzun süre sarı saçlarıyla bilinen Akşener'in saçlarını doğal rengine bıraktığı görüldü. 

Siyasete geri dönmeyecek

Ziyarette yöneltilen "Siyasete dönecek misiniz?" sorusuna Akşener ''Hayır'' cevabını verdi. Akşener ayrıca, "Siyasete dönmek gibi bir derdim ve isteğim yok." aktif siyasete kapıları kapattı. 

