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Meral Akşener'in yeni adresi belli oldu

Meral Akşener'in yeni adresi belli oldu
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çalışmalarına devam etmek için Çankaya'da ofis tuttuğu öğrenildi. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi de Çankaya'da bulunuyor.

İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşmenin ardından hamlelerine devam ediyor. 

Meral Akşener'in İYİ Parti'den de sakladığı, Saray'daki "sır" görüşmesinin ardından Ankara'da bir çalışma ofisi kuracağı ve çalışmalarını burada devam ettireceği öne sürülmüştü.

Gazete İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Akşener bu planı hayata geçirme yolunda ilk adımını attı.

Buna göre Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu. Taşınma işlemi bugün başladı.

Öte yandan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmalarına devam etmek için Ankara'nın Çankaya ilçesinde ofis tutmuştu. 

Uzun bir süredir görüntü vermeyen Meral Akşener, 3 Haziran'da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmıştı.

Saç rengini değiştirdiği görülen Akşener, 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da bir görüşme yapmıştı.  

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Etiketler Meral Akşener iyi parti ofis ankara çankaya
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