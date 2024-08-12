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''Meral hanım 2018’de Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçmiş bizim haberimiz yok''

''Meral hanım 2018’de Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçmiş bizim haberimiz yok''
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener‘in 2018 yılında Erdoğan’ı bilerek Cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi.

YouTube’da Bu Kanal isimli kanala konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Özdağ, Akşener’in 2018 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi.

Etiketler iyi parti Meral Akşener zafer partisi Ümit Özdağ
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