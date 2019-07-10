Merkez Bankası Başkanı Ali Babacan yüzünden mi değişti ?

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, geçen cumartesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınarak yerine Murat Uysal getirilmişti. Gazeteci Murat Yetkin, G-20 Zirvesi'nde içinde Ali Babacan'ın da bulunduğu dünyanın önde gelen 16 ekonomistine yazdırılan rapora dikkat çekti. İddiaya göre, Çetinkaya’nın Babacan ile görüşüp ona bilgi verdiği kuşkusu görevden almada da etken oldu.



Gazeteci Murat Yetkin'in yetkinreport.com sitesinde yazdığı yazıdan konuyla ilgili bölüm şöyle: "G20 liderler zirvesi AK Parti’nin seçim yenilgisi ardından, 28-29 Haziran tarihlerinde yapıldı.

...

G20 ülkeleri, doğal olarak Türkiye’nin de onayıyla “Küresel Mali Sistemi Herkes İçin Çalışır Kılmak” başlıklı 100 sayfalık bir raporu, sonuç bildirgesi olarak kabul etti. Bu raporda, dünyanın bir sonraki ekonomik krizinin muhtemel nedenleri, kaçınma ve çözüm yolları ele alınıyordu.

Rapor, G20 sekretaryası tarafından dünyanın önde gelen 16 ekonomistine bir yıldan fazla zaman önce yazdırılmaya başlamıştı. Aralarında önceki Dünya Bankası, IMF yöneticilerinin, önceki merkez bankası ve hazine yöneticilerinin yer aldığı 16 isimden birisi de, Ali Babacan idi. Bu durum Erdoğan’ın canını daha da sıktı.

Ankara siyaset kulisinde konuşulan senaryolar arasında Erdoğan’ın Babacan ile konuşması sırasında ondan aldığı bazı bilgilerden yola çıkarak Çetinkaya’nın acaba Babacan ile görüşüp ona bilgi mi verdiği kuşkusu da var. “MB Başkanının kendine has birçok tasarrufu” ifadesinin altında böyle bir temas ihtimalinin de bulunduğu kuşkusu dile getiriliyor."