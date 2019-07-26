Merkez Bankası için flaş iddia !

Reuters'ın planlar hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Merkez Bankası'nın operasyonlarının büyük bir kısmının taşınmasının iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında uzun süredir planlanıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da İstanbul'a taşınma fikri ise nisan ayında basına yansımıştı. Bakanlığın taşınmasının ne kadar süreceği ve hangi binalara yerleşeceği ise henüz bilinmiyor

BDDK ve Halkbank gibi kamu bankaları geçtiğimiz yıllarda İstanbul'a taşınmıştı. Reuters kaynakları ekonomi yönetimindeki karar alıcı mekanizmaların tamamının İstanbul'a taşınmak istendiğini belirtti.