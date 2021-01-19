''Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kime satıldı ?''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sefaköy Kültür Merkezi’nde İstanbul 3. Bölge Apartman Görevlileri ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, “Niye bizde iş yok. Neden istihdam yaratılmıyor. Neden bizim bütün vergilerimiz Londra’daki bir avuç tefeciye gidiyor. Neden milyarlarca doları oraya ödüyoruz? Bu parayı kim ödüyor, hep beraber ödüyoruz. En ağır yükü bu ülkenin vatandaşı ödüyor. Dolar sabit kalsın düşmesin diye Merkez Bankası’nın kasasından 128 milyar dolar sattılar. Kime sattılar, kime gitti bu para? Cevabını kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum, Meclis’tekiler de bilmiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Devleti yönetenler acaba bir apartman görevlisinin evine gidip ziyaret edip halini hatırını sordu mu?

Siyaset kurumu apartman görevlilerini görmek istemedi. Londra’daki tefecilerinin, beylerin, paşaların sorununu bilirler, sizin sorununuzu bilmezler.

Oy istemeye gelince varlar, sorun dinlemeye gelince varlar. Ben sizden sorunlarınızı çözmek için oy istiyorum

Apartman görevlilerinin sayısı Türkiye genelinde en az 1 milyon kişi. 1 milyon kişi sesini çıkarsa Türkiye sallanır”

Milyonlarca üniversite mezunu işsizse bir kişi beş yerden maaş alıyorsa oturup düşünmemiz lazım

Siyasetçi köşeyi dönmek, vurgun yapmak için siyasete atılmaz sorunları çözmek için siyasete atılır

İzmir’de görevli olduğu apartman yıkılıp işsiz kalan bütün apartman görevlilerine iş bulduk

Apartman görevlisinin yasaya göre çalışma süresi belli ama siz de ben de biliyoruz ki apartman görevlileri 24 saat çalışıyor

Görüştüğüm apartman görevlileri sigorta primlerinin yatırılmadığını söyledi. “İşinden olurum” diye korkudan apartman yöneticisine neden yatırılmadığını soramıyor. Bir araya gelip örgütlenmeniz lazım. Size her türlü desteği veririz hiç endişeniz olmasın

Yasalar bu hakları vermiş size ama bu hakların tanınması konusunda sorun var. Bu hakları alma veya apartman yöneticisi tarafından tanınması konusunda sorun var. Bu sorunları aşmanın yolu birlik olmaktır. Apartman yöneticisi ile sizin değil, sizi temsil eden sendika veya dernek başkanının görüşmesi lazım. Önemli olan kavga yaratmak değil sorunun çözülmesidir. Biz her zaman yanınızdayız. Bir telefon kadar yakınız size

Siyasi partilerin dünyaya ve insana bakış açısını göz ardı etmeyin. Memlekette huzur ama komşularımıza da huzur istiyoruz. İnsan kanının döküldüğü bir rejim rejim değildir

Bir apartmanda bir tane huzursuz insan varsa o apartmanda herkes huzursuzdur. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Huzuru kendi ülkemizde apartmanımızda, komşuda, kendi mahallemizde ve Türkiye coğrafyasının bütün komşularında sağmak zorundayız

Siyaset kurumu sizi niye görmüyor. Kişi başına gelir sizlerde 50-60 bin dolar onun için mi görmüyor?

Bu ülkede sorun yaşayan herkesin sözcüsü olacağız

Türkiye’deki işsiz sayısı 10 milyonu aştı. Bana söyler misiniz işsizliği önlemek için hangi tedbirler alındı. Bir siyasi iktidarın başarısı yarattığı istihdama bağlıdır

Niye bizde iş yok. Neden istihdam yaratılmıyor. Neden bizim bütün vergilerimiz Londra’daki bir avuç tefeciye gidiyor. Neden milyarlarca doları oraya ödüyoruz? Bu parayı kim ödüyor, hep beraber ödüyoruz. En ağır yükü bu ülkenin vatandaşı ödüyor

Dolar sabit kalsın düşmesin diye Merkez Bankası’nın kasasından 128 milyar dolar sattılar. Kime sattılar, kime gitti bu para? Cevabını kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum, Meclis’tekiler de bilmiyor.”



