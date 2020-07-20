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  4. 20 Temmuz 2020 18:04

Mert Metiner'den, Süleyman Soylu açıklaması: Çakalların oyununu bozarız

Canlı yayında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında geçen tartışmaya son noktayı koyan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz" dedi.

Mert Metiner'den, Süleyman Soylu açıklaması: Çakalların oyununu bozarız
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Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma ile ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Metiner, mesajında şunları kaydetti:

"Buradan duyuruyorum: Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz. Çakalların oyununu bozarız."


NE OLMUŞTU?
Metiner, CNN Türk'te katıldığı programda 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söylemişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanarak Metiner'e tepki göstermişti.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI
İkili arasındaki tartışma daha sonra sosyal medyaya taşınmış, Metiner, Soylu'nun 'Bakara Sureli' sözlerine "Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz. O ayeti kerimeyi bana atfen kullanmanız kalbinizin tamire ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Resmi danışmanlarınız ve trollerinizle yaptığınız şey size de partimize de davamıza zarar veriyor. Kibir, kalbi bozar" diye cevap vermişti.

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