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  4. 06 Ocak 2019 13:57

Merve Öztopaloğlu'ndan Beşiktaş'a çevreci proje

İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak bilinen Beşiktaş ilçesinde Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Merve Öztopaloğlu, Beşiktaş'ta çevre bilinci oluşturmak için tasarlanan bez torbaları vatandaşlara dağıttı.

Merve Öztopaloğlu'ndan Beşiktaş'a çevreci proje
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Yaklaşan yerel seçimlerde CHP'nin kalesi konumundaki İstanbul'un Beşiktaş ilçesi için Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP'li Merve Öztopaloğlu Beşiktaş'ın ünlü cumartesi pazarında vatandaşlara Beşiktaş’ta naylon poşet kullanımını ortadan kaldırmak ve çevre bilinci oluşturmak için tasarlanan bez torbalar dağıttı.

Öztopaloğlu resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Çevre bilincinin oluşması ve naylon poşet kullanımını sona erdirmek için bez torbalarımızı Beşiktaş sakinlerimize ulaştırmaya başladık. Cumartesi Pazarı’nda sakinlerimiz ile bez torbalarımızı paylaşarak pazar esnafımıza hayırlı işler diledik." dedi.

 İşte Merve Öztopaloğlu'nun o paylaşımı:

 

Merve Öztopaloğlu kimdir ?

1982 doğumlu Merve Öztopaloğlu, CHP'li bir ailenin içinden geliyor. Liseyi FMV Işık Lisesi'nde okuyan Merve Öztopaloğlu, Bilgi Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirdi, çok iyi derecede İngilizce biliyor.

13 yıldır CHP üyesi olan Öztopaltoğlu, Beşiktaş CHP İlçe ve İstanbul CHP İl Yönetiminde yönetici pozisyonunda görev aldı.

Gençlik yıllarından bu yana çok sayıda STK’da görev alan Merve Öztopaloğlu, 2014 – 2018 yılları arasında Beşiktaş Belediyesine Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

Merve Öztopaloğlu şimdiden CHP'nin Beşiktaş ilçesi için belediye başkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 

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