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  4. 19 Eylül 2020 15:34

Mesut Yılmaz'dan üzücü haber!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu iddia edildi. Yurt gazetesi yazarı İsmet Orhan, ''Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından...'' dedi.

Mesut Yılmaz'dan üzücü haber!
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Özel bir hastanede 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan iddia olay yarattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür / Turizm Başdanışmanı ve Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, sosyal medya hesabından Mesut Yılmaz'ın sağlık durumun gündeme getirdi.

İsmet Orhan, Mesut Yılmaz'ın sağlığından ümit kesildiğini belirtti.

Orhan, "Her şeye rağmen, Medeni duruşu vardı... Cumhuriyet değerlerine saygılıydı... Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından..." diye yazdı.

 2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz Anavatan Partisi kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

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