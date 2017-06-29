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  4. 29 Haziran 2017 13:43

Metin Feyzioğlu sessizliğini bozdu

Yeni kurulacak partide adı geçen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, iddialara yanıt verdi.

Metin Feyzioğlu sessizliğini bozdu
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgisi olmadığını belirterek, "Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu’nun, çeşitli basın yayın organlarında kendisiyle ilgili yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarının ve bağımsızlıklarının korunması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.

Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla, temsil ettiğim kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında kalmasına gösterdiğim özen, herkes tarafından bilinmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir. Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir"

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DHA

metin feyzioğlu , tbb