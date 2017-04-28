Metiner'den Arınç'a zehir zemberek sözler

Arınç, kendisi hakkında “Gönül dünyamızda yeri yoktur” diyen Mehmet Metiner’e "Metiner kimdir ki sözleri bu kadar kıymetli olsun, internet sitelerinde kendine yer bulsun. Benim de gönül dünyamda bir sinek ısırığı kadar yeri yok. İyi bir siyasetçi değil, çok yanlış hareketler yapılıyor. Mecliste sevilmediğinin de tanığıyım. Adıyaman’da son sıradan seçilmişti. Adıyaman’dan geldiler bize yalvardılar bunu bizden alın. Fitne çıkarıyor dediler" sözleriyle yanıt vermişti.

Arınç'ın kendisi hakkındaki bu sözlerine Twitter'dan yanıt veren Metiner, şu ifadeleri kullandı:

''Bu sözler sana ait ise çapın ve seviyen bu kadar işte! Adıyaman'dan geldiğini söylediğin kişiler de FETÖ'cü ve senin gibilerdir mutlaka! Seni de 81 ilden kripto FETÖ'cüdür fitnecilik yapıyor diye şikayet ediyorlardı. Nasıl biri olduğun görüldü. Haklıymışlar! Adıyaman'da son sıradan değil, 2. sıradan, Reis'in kontenjanından seçildim. Senin gibilerin beni sevmemesinden de ancak mutluluk duyarım! Madem beni Adıyaman'dan aldıracak gücün vardı da niye liste dışı bırakamadın beni? Bak İstanbul'da en iyi sıradayım. Ya sen? Senin de, o dönem senin gibi iktidar katında bulunanların da beni harcamaya gücünüz yetmedi. Yetmeyecek de inşaallah."

Bülent Arınç: ''Bize yalvardılar bunu bizden alın...''