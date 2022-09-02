MetroPOLL Ağustos ayı seçim anketini açıkladı

2023 yılı seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kala MetroPoll Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. MetroPoll'ün Ağustos ayı seçim anketi sonuçlarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Geçtiğimiz nisan ayında AK Parti ve MHP'nin 2023 seçimlerinde uygulanması amacıyla hazırladığı Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Yüzde 10'luk seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi; il, ilçe seçim kurullarının yapısını ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sistemini değiştiren, cumhurbaşkanına da seçim yasakları muafiyeti getiren yasa tartışmalara yol açmıştı.

Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesinin MHP için yapılan bir hamle olduğu yorumları yapılmış, iktidar partisi seçime giderken "oyunun kuralını değiştirmekle" eleştirilmişti.

ANKETLER İÇ AÇICI DEĞİL

Değişen seçim yasasında yüzde 7'ye düşürülen baraj, MHP'yi rahatlatmış olsa da yapılan son anketler yeniden panik havası oluşturmaya yetti. MetroPoll Araştırma'nın yayımladığı son anketin sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa; MHP'nin oy oranı yüzde 6.1'de kalıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise ancak yüzde 7.1'e ulaşabiliyor.

ZAFER PARTİSİ YÜKSELİŞTE

MetroPoll'ün anketinde dikkat çeken diğer bir parti de Zafer Partisi oldu. Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 2.2 olduğu görülürken DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 2.7 olarak açıklandı. Bununla beraber Gelecek Partisi'nin listede yer almaması da dikkat çekti.

İşte MetroPoll'ün açıkladığı son anket: