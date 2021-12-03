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MetroPOLL araştırmanın patronu Sencar: ''Erken seçim geliyor!''

MetroPOLL araştırmanın patronu Sencar: ''Erken seçim geliyor!''

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarını işaret ederek Türkiye'nin adım adım erken seçime gittiğini belirtti.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, erken seçim iddiaları gündemdeyken flaş bir paylaşımda bulundu. Ünlü anketçi, "Son günlerde Hükümet’ten gelen açıklamalar “topyekün bir seçime” gittiğimizi gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Sencar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde Hükümet’ten gelen açıklamalar 'topyekün bir seçime' gittiğimizi gösteriyor. İktidar seçimi mutlaka kazanma gayreti içine girmiş görünüyor. Muhalefet ise seçim sonuçları ile ilgili olarak aşırı iyimser görünüyor. Ekonomi yönetimi ile seçim yönetimi farklıdır." ifadesini kullandı.

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