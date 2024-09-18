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Metropoll, sosyal medya yasakları ile ilgili son anketini paylaştı

Metropoll, sosyal medya yasakları ile ilgili son anketini paylaştı
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Metropoll Araştırma'nın yaptığı "Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" anketine katılımcıların yüzde 42,6 "evet", yüzde 53 ise "hayır" cevabını verdi.

Metropoll Araştırma yöneticisi Özer Sencar, toplumun sosyal medya yasaklarına nasıl baktığına ilişkin anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sencar'ın paylaştığı verilere göre "Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 42,6 "evet", yüzde 53 ise "hayır" cevabını verdi.

Sencar'ın sosyal medya hesabından "Halkımızı tanımakta özellikle politikacılar için büyük fayda var. Toplumun yarıya yakını sosyal medya yasaklarını onaylıyor" mesajıyla paylaştığı ankete katılanların siyasi tercihlere göre dağılımı şöyle:

AKP

Evet: yüzde 62,7

Hayır: yüzde 32,8

Fikrim yok: yüzde 4,5

CHP

Evet: yüzde 24,4

Hayır: yüzde 71

Fikrim yok: yüzde 4,6

MHP

Evet: yüzde 54,6

Hayır: yüzde 43,1

Fikrim yok: yüzde 2,3

İYİ Parti

Evet: yüzde 18,5

Hayır: yüzde 72,7

Fikrim yok: yüzde 8,8

DEM Parti

Evet: yüzde 34,9

Hayır: yüzde 64,3

Fikrim yok: yüzde 0,8

Diğer

Evet: yüzde 34,9

Hayır: yüzde 61,7

Fikrim yok: yüzde 3,4

Etiketler sosyal medya sosyal medya anketi Metropoll Araştırma
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