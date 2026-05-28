Metropoll'den dikkat çeken anket: Özgür Özel yeni bir parti kursa...
Metropoll Araştırma'nın 28 ilde gerçekleştirdiği Nisan anketine göre, CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarının ardından Özgür Özel'in yeni bir parti kurması durumunda genel seçmenin yüzde 34,7'si Özel'e, yüzde 21,4'ü ise Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'ye oy vereceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde "mutlak butlan" kararı sonrasında alevlenen genel başkanlık ve kurultay tartışmaları hız kesmeden devam ederken, Metropoll Araştırma siyasi kulisleri sarsacak yeni anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2026" başlıklı bu çalışması, 16-24 Nisan tarihleri arasında 28 farklı ilde NUTS 2 sistemine göre toplam 1264 kişiyle, bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirildi. Anketin hata payı ±2,70 olarak açıklandı.

Haber3.com'un derlediği bilgilere göre Prof. Dr. Özer Sencar tarafından duyurulan araştırmada seçmenlere yöneltilen "Özgür Özel yeni bir parti kurarsa, aşağıdakilerden hangisine oy verirsiniz?" sorusu, partilerin tabanlarındaki güncel eğilimleri gözler önüne serdi.

Genel Seçmende Özel, Kılıçdaroğlu'nun Önünde

Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmanın genel sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki katılımcıların yüzde 34,7'si olası bir senaryoda Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi destekleyeceğini bildirdi. Buna karşılık "Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 21,4'te kaldı. Araştırmaya katılanların önemli bir bölümünü oluşturan yüzde 40,7'lik kesim ise her iki isme de oy vermeyeceğini ifade ederken, yüzde 3,2'si fikir belirtmedi.

CHP Seçmeninin Büyük Çoğunluğu Özgür Özel Diyor

Anketin en çarpıcı verisi ise 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde CHP'ye oy verdiğini belirten seçmen grubu üzerinde yapılan analizde ortaya çıktı. Mevcut CHP tabanının yüzde 65,8'i, Özgür Özel'in yeni bir parti kurması halinde tercihini Özel'den yana kullanacağını belirtti. Aynı seçmen grubunda Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'ye destek vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 21,7 olurken, yüzde 10,3'lük bir kesim her iki seçeneği de reddetti.

İYİ Parti Seçmeninde Özel Önde, DEM Parti'de Tablo Başa Baş

Araştırma, diğer muhalefet partilerinin tabanlarındaki tercihleri de ölçtü:

İYİ Parti: Seçmenlerin yüzde 51'i Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vereceğini ifade ederken, Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine destek yüzde 5,9'da kaldı. Yüzde 40,2'si ise her iki seçeneğe de kapıyı kapattı.

DEM Parti: Bu grupta rekabet oldukça dengeli. DEM Parti seçmeninin yüzde 32,6'sı Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini, yüzde 31,5'i ise Özel'in yeni partisini tercih ettiğini belirtti.

Cumhur İttifakı (AK Parti ve MHP): Her iki partinin seçmeninde de çoğunluk "hiçbirine oy vermem" seçeneğinde birleşti (AK Parti %53,8; MHP %60,4). Ancak tercih belirten Cumhur İttifakı seçmenleri arasında Kılıçdaroğlu'nun Özel'e kıyasla birkaç puanlık bir avantaja sahip olduğu görüldü.

Özer Sencar'dan "Mayıs" Uyarısı

Şirketin kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede araştırmanın Nisan ayında yapıldığını özellikle vurgulayarak, "mutlak butlan" tartışmaları ve Mayıs ayındaki yoğun siyasi gelişmelerin ardından seçmen eğilimlerinde ciddi değişimler yaşanabileceğini, bu nedenle Haziran ayı ölçümlerinin çok daha farklı bir tablo sunabileceğini hatırlattı.

