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  4. 03 Aralık 2019 09:30

Metropoll'den dikkat çeken anket sonuçları

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sancar, Twitter hesabından Metropoll’un Kasım araştırmasında yer alan "Siyasilerin Beğeni Düzeyi" başlıklı veriyi açıkladı.

Metropoll'den dikkat çeken anket sonuçları
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Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sancar'ın paylaştığı verilere göre; "Kasım ayı itibariyle Türkiye'de en çok beğenilen siyasi isim yüzde 44 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ı yüzde 36 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 28 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 26 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, yüzde 25 ile MHP lideri Devlet Bahçeli, yüzde 22 ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip ediyor."

Verilere göre Meral Akşener, Soyer'in ardından gelirken, onu Abdullah Gül ile Selahattin Demirtaş izliyor.

Sancar, paylaşımında "Erdoğan’ın popülaritesi 15-22 Kasım itibarıyla İmamoğlu’ndan 8 puan yüksek" olduğu ve belediye başkanlarına ilişkin ölçümün kendi şehirlerinde değil tüm ülke kapsamında olduğu notunu da düştü.

Sancar, araştırmanın sonuçlarının 3 Aralık'ta açıklanacağını ekledi.

 

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