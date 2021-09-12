MetroPOLL'den ittifak anketi: MHP'lilerin yüzde 35.6'sı memnun değil
MetroPOLL Araştırma şirketi, ittifak anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanlara MHP seçmenine ''AK Parti'yle ittifaktan memnun musunuz'' sorusu yöneltildi. İşte son anket sonuçları...
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin son yayınladığı ankete MHP seçmenin tavrı damga vurdu. MHP seçmenlerinin yüzde 35.6'sı, Adalet ve Kalkınma Partisi'yle oluşturulan Cumhur İttifakı'ndan memnun olmadığı yönünde görüş bildirdi.
24 HAZİRAN'DA OY VERDİKLERİ PARTİ ÜZERİNDEN SORULDU
Yapılan araştırmanın 'İttifak Memnuniyeti' bölümünde katılımcılara 24 Haziran 2018'de düzenlenen milletvekili seçiminde oy verdikleri partinin bugün kurduğu ittifaklardan memnun olup, olmadığı soruldu.
Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:
Millet İttifakı kanadında sonuçlar
CHP seçmeni:
Memnunum: Yüzde 84.5
Memnun Değilim: Yüzde 11.1
Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 4.4
İyi Parti seçmeni:
Memnunum: Yüzde 74.5
Memnun Değilim: Yüzde 19.9
Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 5.6
Saadet Partisi seçmeni:
Memnunum: Yüzde 52.3
Memnun Değilim: Yüzde 47.7
Cumhur İttifakı kanadında sonuçlar
AK Parti seçmeni
Memnunum: Yüzde 73.8
Memnun Değilim: Yüzde 22.1
Fikrim Yok-Cevap Yok: Yüzde 0.6
MHP seçmeni
Memnunum: Yüzde 63.8
Memnun Değilim: Yüzde 35.6
Fikrim Yok-Cevap Yok: Yüzde 3.9
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