MetroPOLL'ün seçim anketinde ortaya çıktı: İşte AK Parti'ye ilk kez kaybettiren seçmen grubu

CHP'nin büyük bir zaferle Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktığı yerel seçimlerin ardından MetroPOLL Araştırma dikkat çeken bir seçim anketi sonucunu açıkladı. MetroPOLL, son anketinde vatandaşlara "Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkabilir miydi?" sorusu yöneltildi. İşte verilen cevaplar.

MetroPOLL Araştırma'nın Nisan 2024'te gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Nabzı' anketi, emeklilerin maaşlarına yapılmaması durumunda seçim sonuçları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Ankette, 17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 235 kişiyle görüşülerek şu soru soruldu: "Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AK Parti yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkabilir miydi?" Ankete katılanların yüzde 48,2'si bu soruya "Evet, çıkardı" cevabını verirken, yüzde 45,9'u "Hayır, çıkmazdı" şeklinde görüş belirtti. Ankete katılanların yüzde 5,9'u ise "fikrim yok/cevap yok" dedi. Ankette elde edilen sonuçlar, parti tabanlarına göre de analiz edildi. Buna göre, AK Parti seçmenlerinin yüzde 66'sı "Evet" yanıtını verirken, CHP seçmenlerinin yüzde 38,2'si zammın sonucu üzerinde değişiklik yapacağı görüşündeler. MHP seçmenlerinin yüzde 62,7'si zammın sonuçlarını değiştireceğini düşünürken, DEM Parti seçmenlerinin bu oranı yüzde 31,6 olarak belirlendi. MetroPOLL'ün kurucusu Özer Sencar, bu anket sonucunu, geleceğe yönelik iddialı yorumlar yaparken dikkatli olunması gerektiği şeklinde paylaştı. Türkiye'de kaç emekli var ? Merak edilen rakam belli olduÇalışma Hayatı