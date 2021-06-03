MetroPOLL'ün son anketi açıklandı: Cumhur - Millet farkı açılıyor

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, son seçim anketi sonuçlarını "on bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor" diyerek açıkladı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar son yaptıkları araştırmayı açıkladı. Anketlere göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın geçmenin yanı sıra farkı açmaya başladı.

Sencar da bu durumu, “Son bir ayda Millet İttifakı güç kazanmış görünüyor” sözleriyle yorumladı.

Yapılan çalışmaya göre Millet İttifakı'na yakın olan seçmen %48. Cumhur'a yakın olanlar %40.1 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında ise Millet İttifakı %54.5, Cumhur İttifakı %45.5 oldu ve fark 9 puana kadar çıktı.

Son dönemde sık sık erken seçim isteyen muhalefet, Nisan'dan Mayıs ayına kadar oyunu 1.9 puan artarken, Cumhur İttifakı’nın yüzde 2.7 gerilemesi dikkat çekti. Bu süreçte ankete göre görüldü ki Millet-Cumhur arasındaki fark 4.6 puan daha açıldı.

SEDAT PEKER ANKETİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan Özer Sencar, Erdoğan’ın grup konuşması sonrası 24-26 Mayıs tarihlerinde yapılan Mayıs Araştırma bulgularını da paylaştı.

İzlenme oranlarına göre Sedat Peker’i en çok HDP’liler sonra Saadet Partililer sonra da CHP’liler izliyor. Peker’i en az izleyenler ise AKP ve MHP’liler olarak kayda geçiyor.