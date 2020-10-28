Metropoll'ün son anketi: AK Parti ilk kez %30'un altında!

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MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Dolar’da yaşanan ani artışın ardından AK Parti’nin yüzde 30 bandının altına düştüğünü iddia etti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sencar, “Dolar 8 ₺ bandını aşarken, iktidar oyları %30 direnç hattını aştı. Forex’çilerin terminolojisiyle; Dolar 8 ₺ bandını aşarken, iktidar oyları %30 destek hattını kırdı” ifadelerini paylaştı.
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