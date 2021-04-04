MetroPOLL'ün son anketinde dikkat çeken ''AK Parti'nin kararsızları'' ayrıntısı

Metropoll Araştırma Şirketi, her ay yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Nisan 2021 sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya AK Parti'nin içerisindeki "kararsızlar" damgasını vurdu.

Metropoll'ün araştırmasına göre, bugün bir seçim olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 34'ünün AK Parti seçmeni olduğu açıklandı.

Metropoll Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından, "Meraklısına, kararsızların partiler içindeki oranının zaman içindeki değişimi" diyerek AK Parti seçmenin kararsız oranını açıkladı.

AK PARTİ SEÇMENİ KARARSIZ

"Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin analizi" başlığı altında yayımlanan verilere göre, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin 24 Haziran 2018 milletvekili seçimindeki oy tercihine bakıldığında yüzde 34'ünün AK Parti kaynaklı olduğu görülüyor.

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