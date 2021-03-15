MetroPOLL'ün son seçim anketi

MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Şubat 2021 araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

MetroPOLL'ün "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Ankete göre AK Parti'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 31'e, MHP'nin ise 7.2'ye düştü.

Öte yandan yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin oyu ise yüzde 1'e yakın çıktı.

İşte MetroPOLL'ün Şubat anketinden çıkan sonuca göre partilerin kararsızlar dağıtılmadan oy oranları:

AK Parti: 31

CHP: 17.4

İYİ Parti: 9.5

HDP: 8.9

MHP: 7,2

DEVA Partisi: 1,5

SP: 1,1

Muharrem İnce'nin kuracağı parti: 0,9

Diğer partiler: 1.2

Kararsızım: 7.3

Prostesto oy: 6.6

Cevap yok: 7.3