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MetroPOLL'ün ''Tercih etmek zorunda olsaydınız'' anketinde dikkat çeken ayrıntı

MetroPOLL'ün ''Tercih etmek zorunda olsaydınız'' anketinde dikkat çeken ayrıntı

MetroPoll Araştırma Şirketi'nin Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021 anketi yayımlandı. Ankete "Tercih etmek zorunda olsaydınız" sorusuna gelen yanıtlar damgasını vurdu.

MetroPoll Araştırma Şirketi'nin Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021 anketi yayımlandı. Ankette kararsızlara, "Mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildi. Bu yöndeki soruda AK Parti ve CHP oylarını yüzde 1,5 artırırken, İYİ Parti de yüzde 1 artırdı.

Kararsızlara, "Mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette şu sonuçlar alındı:

 AK Parti: Yüzde 26,9

CHP: Yüzde 20

İYİ Parti: Yüzde 12,5

HDP: Yüzde 10

MHP: Yüzde 9,1

SP: Yüzde 1,2

Memleket: Yüzde 1,3

Deva: Yüzde 0,8

Diğer: 1,9

Kararsızım: Yüzde 3,9

Protesto oy: Yüzde 6,3

Cevap Yok: Yüzde 6

"Mevcut partiler arasında birini tercih etmek zorunda olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" sorusu sorulmadan partilerin anketteki oy dağılımı şöyle oldu:

 AK Parti: Yüzde 25,4

CHP: Yüzde 18,5

İYİ Parti: Yüzde 11,5

HDP: Yüzde 9,8

MHP: Yüzde 8,9

SP: Yüzde 1,2

Memleket : Yüzde 1

DEVA: Yüzde 0,7

Diğer : 1,9

Kararsızım: Yüzde 7,3

Protesto oy: Yüzde 6,3

Cevap Yok: Yüzde 7,7

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