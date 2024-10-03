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MGK toplantısı sona erdi: ''Lübnan halkının yanındayız''

MGK toplantısı sona erdi: ''Lübnan halkının yanındayız''
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Orta Doğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in saldırıları masadaydı.

 Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklama şöyle:

-Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail'in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır.

-İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir.

AA

Etiketler milli güvenlik kurulu MGK orta doğu İsrail
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