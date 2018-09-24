MHP, ''af yasa teklifini'' Meclis'e sundu; işte af kapsamındaki suçlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, partisinin af konusundaki kanun teklifine ilişkin "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir" açıklaması yapmıştı.

Yıldız, kanun teklifinde 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE MHP'NİN AF YASA TEKLİFİNİN DETAYLARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP’nin af teklifini açıkladı. Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Düzenleme yasalaşırsa 162 bin hükümlü faydalanacak.

Yıldız, af teklifinin maddelerini şu şekilde sıraladı;

- 19 Mayıs 2018'den sonraki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır.

- 19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacak.

- Af teklifi yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlünün durumunda düzenleme olacak.

- Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı, işkence kapsam dışı.

- Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı.

ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

MHP'nin Af Yasa Teklifi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yapmıştı:

"Konuyla ilgili bazı açıklamaları duyduk. Fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir af, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki bir ailede, bir kişinin eşi, kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu... Aynı şekilde edebilir miyiz? Bu afla ilgili talebin içeriği A'dan, Z'ye ancak Meclise gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa, üzerinde durulur. Ama şu anda televizyonlarda konuşulanlara bakıldığı zaman, tabii bunlar genelde kişileri de ilgilendiren bir konu... 164 bin veya 162 bin kişi... Bunların devletle alakası noktasında arkadaşlarıma sordum. 'Devlete karşı işlenmiş bu tür veya bu sayıda bir suç söz konusu değil' dediler. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız. Ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız veya nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu. Bunlar üzerinde çalışırız."





