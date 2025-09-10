MHP cephesinden sürpriz Ali Koç çıkışı

MHP lideri Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi Ali Koç'a desteğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün 13-14 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) mevcut başkan Ali Koç'a açık destek mesajı geldi.

Destek açıklamasını, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı olarak görev yapan Eyyup Yıldız yaptı.

Ali Koç'un MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği fotoğraf karelerini X hesabı üzerinden paylaşan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, "Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır. https://t.co/zn7OpKZJQo pic.twitter.com/FUt2JGtcwh — Eyyup YILDIZ (@Eyupyildizlar) September 10, 2025

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN KOÇ'A DESTEK ÇAĞRISI

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Sayın Başkan Ali Koç'a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz. Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe'nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç'un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için Ne Mutlu Türk'üm Diyene" ifadelerini kullandı.