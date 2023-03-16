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MHP, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı

MHP, cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirilmesine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

TBMM MHP Grubu, 14 Mayıs'ta 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi ile beraber yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile ilgili toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi kararı alındı.

'YSK'YA MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Aldığımız karara göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, cumhurbaşkanı adayımız olarak şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, MHP olarak aday gösterdik. Gerekli kararı aldık ve bunu sizlerle paylaşıyoruz. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettiği üzere, 'Aday belli, karar net' diyoruz. Bu net olan kararımızı da bugün itibarıyla resmi bir karar ve imza altına almış olduk. Önümüzdeki günlerde YSK'ya MHP Grubu olarak müracaatımızı yapacağız" ifadelerini kullandı. 

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DHA

Etiketler mhp ak parti recep tayyip erdoğan
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