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MHP ilçe başkanına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

MHP ilçe başkanına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti
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MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize'nin Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), bugün aracında uğradığı silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi.

Kuzeyteve Haber'in aktardığın göre, Çaykur’a ait Derepazarı çay fabrikasında çalışan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bayram K. (43) aynı fabrikada teknik ustabaşı olarak çalışan MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap ile dün fabrikanın yemekhanesinde sıraya girme konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından mesai çıkışında Bayram K. bir anda Şaban Kap’a arkadan saldırarak yumruk attı. Olay sonrası Kap bir süre baygınlık geçirdi ardından hastaneye götürüldü.

Bugün Çay fabrikası mesai çıkışında ikili arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ayrılan ikiliden Bayram K, aracıyla seyir halindeyken Şaban Kap'a silahlı saldırıda bulundu. Kap, kaldırıldığı RTEÜ Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılmadı. Kaçan saldırgan Bayram K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Yaşanan silahlı saldırı olayı sonrası MHP Rize il örgütünden şu açıklama yapıldı. “Milliyetçi Hareket Partisi Derepazarı İlçe Başkanımız Şaban Kap, bugün saat 16.00 sıralarında Derepazarı Tersane mahallesinde silahlı saldırıya uğramıştır. Kap, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.” 

Etiketler silahlı saldırı mhp ilçe başkanı MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap
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