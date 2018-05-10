MHP ile CHP'den sürpriz ittifak

CHP’nin çay üreticilerinin sorunlarıyla ilgili verdiği araştırma önergesi AK Parti oylarıyla reddedildi. Önergedeki görüşleri MHP de destekledi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Doğu Karadeniz’de göç sorunu yaşandığına dikkat çekerek, “Türkiye'de son 9 yılda ortalama nüfus yüzde 13 artarken, bölgede artış yüzde 5. Geçen yıl 33 bin kişi göç vermiş” dedi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre önerge sahibi olarak konuşan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Özel sektörün yapmış olduğu vahşi kapitalizm uygulaması ortadan kaldırılmazsa çay üreticileri ‘yolları keseceğiz, bu çayları Rize'de, Artvin'de, Arhavi'de, Hopa'da yollara dökeceğiz' diyor Bunun mağduriyetini 205 bin aile çekiyor. 205 bin çay üreticisi 1 milyon kişi demek” açıklaması yaptı.

BÖLGE GÖÇ VERİYOR



MHP'li Erhan Usta ise, çay üreticinin yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle Doğu Karadeniz'de yaşanan göçe dikkat çekti. Usta, “Karadeniz hızlı bir şekilde göç veriyor. 2016-2017 yılında 33 bin net göç vermiş. Nüfus artış hızı olarak da Türkiye ortalamasının ciddi ölçüde altında. Son 9 yılda Türkiye ortalaması nüfus olarak yüzde 13 artarken, Doğu Karadeniz'de artış sadece yüzde 5” dedi.

Üreticinin ‘kaçak çay' sorunu yaşadığını hatırlatan Usta, “Yüzde 20'ye yakın kaçak çay geliyor Türkiye'ye. Özellikle bu doğu, güneydoğudaki paketleme tesislerinin mutlaka sıkı bir denetim altına alınması lazım. Kaçak önlenmiş olsa fiyatların bu derece düşük olmasının da büyük ölçüde önüne geçilecektir” diye konuştu. Usta, çayda kalite sorunu yaşadığını, yaş çay üretiminin yüzde 111 artmasına rağmen kuru çay üretiminin yüzde 85 artış gösterdiğini söyledi. Çay alım fiyatlarının istikrarsız olduğuna dikkat çeken Usta, özel sektörün disipline edilmesi ve ÇAYKUR'un her zaman piyasada olması gerektiğini ifade etti.

