SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 649'A YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 06 Nisan 2020 23:31

MHP İstanbul milletvekili koronavirüse yakalandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Feti Yıldız sosyal medya hesabından hastaneye yatırıldığını açıkladı.

MHP İstanbul milletvekili koronavirüse yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. MHP'li Yıldız, sosyal medya'dan paylaştığı mesajda kendisine koronavirüs pozitif teşhisi konulduğunu duyurdu.

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Kayseri Sümer Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen ve İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni bitiren Feti Yıldız, okul bittikten sonra serbest avukat olarak çalışmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının içerisinde de görev alan Yıldız, Fransızca diline oldukça hakimdir.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
mhp , feti yıldız , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM