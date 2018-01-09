MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor - CANLI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''2017'de taşlar yerinden oynatılmıştır. Terör örgütleri ülkemizle birlikte komşu coğrafyalarda at koşturmuşlardır. Güney sınırlarımız boyunca uzanacak bir terör koridoru açılmak istenmiştir. Çok açık bir şekilde şiddet övülmüş ve özendirilmiştir. Damar kanda nasıl dolaşıyorsa haçlı hevesleri de ülkemizin çevresinde öyle dolaşmıştır.

''TÜRK VE İSLAM DÜNYASINA MEYDAN OKUMAKLA EŞ ANLAMLI BİR PROVOKASYON''

Suriye'de oynanan oyunlar kıyıya vurmuştur. Terör örgütlerini kışkırtanlar İslama hasımdır Türkiye'ye düşmandır. ABD'nin Kudüs komplosu koskoca Türk ve İslam dünyasına meydan okumakla eş anlamlı bir provokasyondur. ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Kudüs önemlidir çünkü gerilim düşmezse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek yansımaları tüm dünyaya yayılacaktır.

BAE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA TEPKİ

BAE Dışişleri Bakanı sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştır. Utanmadan sıkılmadan yüzü kızarmadan aklınca efendilerine şirin görünmek adına Türk düşmanlığına soyunmuştur. Bu bedevinin Türk milletine hırsız demesi en nazik ifadeyle alçaklık ve ahlaksızlıktır. Bir hırsız varsa Osmanlı'ya ihanet eden bir avuç haçlı kalıntısından başkası olmayacaktır. Fahreddin Paşa'ya çamur atmak soyguzluk ve ağır bir iftira cinayetidir. Herkes yerini yurdunu bilmelidir.

KUZEY IRAK'TAKİ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Türk yurdu Kerkük, korsan bir referandumla kültüründen koparılmak istenmiştir. Barzani, 25 Eylül referandumu ile hayatının hatasını yapmış çocukluk hayallerinde boğulup gitmiştir.

''İÇİMİZDEN DEVŞİRDİKLERİNİ KIŞKIRTTILAR''

Ucuz kahramanlıklara eyvallahımız hiç olmayacaktır. Ülkücü olmanın bir adamlığı ahlakı vardır. Bunlar haiz kim varsa hem dava hem yol arkadaşımızdır. Tarih boyunca yumuşak başlılıkla yurt savunulmamıştır. Tehditler yaygın yoğun ve karmaşıktır. Ne tarafa baksak sorun göze çarpmaktadır. 2017'de terör örgütleriyle üzerimize geldiler. Satılık kalemleri kiralık köşe yazarlarını yarım aydınları kullandılar. İçimizden devşirdiklerini kışkırttılar. Haysiyet cinayetine heveslendiler. Ismarla anketleri ısıtıp ısıtıp servis etseler de bu davayı geçemezler. Saldırdılar dayandık. 2017'de durmadılar sabır ve akılla devleştik. Allah'ın izniyle emaneti yere düşürmeyeceğiz. Türkiye sahipsiz değildir devlet yetim değildir vatan kimsesiz değildir. MHP tüm haysiyetiyle buradadır milli birlik ve dayanışmanın yaşaması konusunda yeminlidir.''