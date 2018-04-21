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  4. 21 Nisan 2018 16:02

MHP lideri Bahçeli İYİ Parti yorumu

MHP lideri Bahçeli, MHP'nin İYİ Parti'nin seçimlere girip giremeyeceği tartışmalarına ilişkin "Seçime de girsin. Ne olacak alırsa bizden alır biz de rıza gösteririz" dedi.

MHP lideri Bahçeli İYİ Parti yorumu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam’daki kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı. “MHP’nin seçim stratejisi ne olacak?” sorusuna Bahçeli “24 Haziran seçiminde MHP’yi daha etkin göreceğiz. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.” diye yanıt verdi. AK Parti ile ortak bir seçim çalışması ihtimaline ilişkin MHP lideri “AK Parti ile ortak miting yakışık almaz” diye konuştu.

Bahçeli, bugün basına yansıyan “AK Parti’nin İYİ Parti’nin seçimlere girmesi için gerekli yasal düzenlemeler için harekete geçtiğini ancak MHP’nin buna engel olduğuna” iddialarına ilişkin ise “Allah’tan bir dileğim var basın bir gün de doğru yazsın” dedi.

Bahçeli, İYİ Parti’nin seçimlere girip giremeyeceği tartışmalarına ilişkin ise “Kavuşup kavuşmadığını bilmiyoruz ilgi alanımız da değil. YSK ‘girebilir’ diyorsa bir emek boşa gitmemiş olur. Seçime de girsin. Ne olacak alırsa bizden alır biz de rıza gösteririz” yorumunda bulundu.
 

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