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  4. 01 Temmuz 2020 19:23

MHP Lideri Bahçeli: ''Sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum''

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli: ''Sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum''
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MHP Lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım.

Sosyal medyayla ilgili kanuni düzenleme TBMM’de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyorum.

Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir.

Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir."

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