MHP Lideri Bahçeli'den, Akşener'in çağrısına sert yanıt

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, siyasi uzlaşmanın, doğruya bağlılığın güzelliğini işaret ve ifade ettiğini aktardı.

Tek başına doğruluğun da yetmeyeceğini ifade eden Bahçeli, "Siyaset doğrudur, zaman yanlıştır, zaman doğrudur, siyaset yanlıştır. Mühim olan her ikisinin de doğru, dürüst, düzgün olmasıdır. Aksi halde her adım fuzuli ve falsoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "memleket masası" etrafında toplanma çağrısına dair, "Yanlış siyasetin yanlış zamanda dillendirdiği bir masa edebiyatı gündeme yerleşmiştir." ifadesini kullandı.



"Masa masaldır, maval okumaktır"

"Malum ve mahsurlu odaklar, İP'in 'memleket masası kuralım' teklifine önüne arkasına bakmadan bodoslama atlamışlardır. Halbuki kırık dökük üç ayaklı bir masa zaten kurulmuştur." açıklamasında bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"HDP/PKK'nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP'in HDP'ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa masaldır, maval okumaktır. Takur tukur sallanan masaya oturan oturmuştur. Gerçi şu koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir, insan sağlığı açısından aşırı risklidir. Teklif sahipleri sanıyorum düşüncesizce konuşmuş olacaklardır ki insan ve toplum sağlığını pek dikkate almamışlardır. Milliyetçi Hareket Partisinin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir. 'Memleket masası' diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır."

Türkiye'nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı bulunmadığını vurgulayan Bahçeli, söz konusu teşebbüsü "hezeyan" olarak nitelendirdi.

Devlet Bahçeli, Türk milletinin masalara ve şer oyun kuruculara değer vermesinin imkansız olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla, fiskos yapsınlar durmadan, nasılsa aracılar da yok, konuşsunlar doğrudan. Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pazarlıkları açıklasınlar. PKK'nın masaya nasıl çekildiğini, hangi telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir."