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  4. 30 Mayıs 2017 10:38

MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar - canlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:

Kul hakkı denir fakat bunlar sözde kalır

Ne olmuştur da koskoca İslam dünyası manevi hastalığa kapılıp birbirine düşmüştür. Terör etrafımızı sarsmıştır. Mesela Riyad yönetiminin ABD ile silah anlaşması yapması hangi aklın sonucudur.

Din düşmanları takiyye maskesi takıpiblise hizmetkarlığa soyundular

Petrol kuyularından dolar fışkırdı ama insanlık o kuyulara gömüldü.

En acısı da yüce dinimizihain amaçlarına alet etmeye çalışan terör örgütlerinin varlığıdır. FETÖ'ye bakın bunu göreceksiniz.

Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmekle aynı olduğunu söyleyen bir dine yapılan en büyük haksızlık terörizmle eşitlemektir.

mhp grup toplantısı , devlet bahçeli