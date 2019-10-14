MHP lideri Bahçeli'den günler sonra ilk görüntü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah MHP Genel Merkezine geldi. Bahçeli, partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşıladı.

Bahçeli, bina içindeki balkondan partilileri selamladıktan sonra alkışlar eşliğinde makam odasına geçti. MHP liderinin sakal tıraşı olmaması dikkat çekti.

Partililer dışarıda büyük bir Türk bayrağı da açtı.

Bahçeli, geçen 23 Eylül'de rahatsızlığı nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurmuş, aynı gün taburcu edildikten sonrası tedavisi devam etmişti.