MHP lideri Devlet Bahçeli’nin projeleri kitap oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi yaşamı ve hayata geçirdiği projeler MHP MYK Üyesi Büşra Cin'in editörlüğünde "Eserlerle Devlet Bahçeli" adıyla kitaplaştırıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışmalarını konu alan ‘Eserlerle Devlet Bahçeli' isimli kitap kamuoyuna sunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışmalarını konu alan ve editörlüğünü MYK Üyesi Büşra Cin'in yaptığı ‘Eserlerle Devlet Bahçeli' isimli kitap kamuoyuna sunuldu.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, eserin yalnızca fiziki yapıların, kurumların veya projelerin derlemesi değil; aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerinin kayıt altına alınması olduğu aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, "Kitapta yer alan kurumlar, 16 Türk devletinden 3 kıtaya yayılan tarihi hakimiyetin ve Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı sorumluluk bilinciyle yaşatıldığının somut ve kalıcı göstergesidir. Bu eserler yalnızca bir dönemin değil; köklü bir medeniyet tasavvurunun, derin bir tarih şuurunun ve geleceğe duyulan sarsılmaz inancın mühürleridir. Kitap, eserlerin kuruluş süreçleri ve çalışmalarını kayda almakla birlikte, ‘Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının çağın ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal yapılara, sosyal projelere, kültürel çalışmalara ve eğitim faaliyetlerine nasıl dönüştüğünü, fikrin ve inancın politikalara nasıl taşındığını göstermektedir. Bu özelliği ile kitap, önemli bir kaynak niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.

