MHP milletvekilinden Bahçeli'yi kızdıracak referandum çıkışı

Partisinin aldığı 'evet' kararının aksine 'hayır' oyu için çalışan MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, KRT'de Çağlar Cilara'nın programına katıldı ve seçimlerde şaibe olduğu gerekçesiyle sonuçların meşru olmadığını söyledi.

ATİLA KAYA: "SEÇİM SONUÇLARI MEŞRU DEĞİL, ŞAİBE VAR"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP’li Atila kaya programda yaptığı açıklamada, "Kampanyanın kendisi son derece antidemokratik, adaletsiz, her türlü baskının uygulandığı bir süreç olarak yaşandı. Bunun en zirve yaptığı husus tam seçim günü sandıkların kapanmasına yakın bir saatte mühürsüz oyların geçerli sayılacağı yönünde YSK'nın aldığı karar. Başlı başına skandal" dedi.

Sandıktan hayır çıktığını söyleyen MHP'li vekil Kaya, izaha muhtaç hususların olduğunu söyleyerek, 1000'e yakın sandıktan sadece evet oyu çıkmasını gündeme getirdi.

"Her yönüyle şaibeli bir referandum süreci yaşanmıştır, gölge düşmüştür ve milletin iradesi gasp edilmiştir" diyen MHP'li vekil, "Bütün bunlara dayanarak seçim sonuçlarının meşruiyetinin olmadığını ifade etmek istiyorum" diyerek anayasa değişikliğinin meşru olmadığını ifade etti.

VALİLER VE KAYMAKAMLAR MUHTARLARI TEHDİT ETTİ

Atila Kaya, doğu ve güneydoğu illerinde vali ve kaymakamların muhtarları çağırarak evet oyu vermeleri için baskı yaptığını ve tehdit ettiğini söyledi.