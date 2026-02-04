MHP resmen açıkladı: Bebek katili Öcalan'a umut hakkı için ilk adım!

MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyesi Feti Yıldız, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı tartışmalarına ilişkin, ''Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak.'' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi. Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

TBMM Başkanlığı toplantının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi.



Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak."

MHP'li Yıldız: "Umut hakkı konusunda uzlaştık"

Toplantı sonrası soruları yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı tartışmalarına ilişkin, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak." açıklamasını yaptı.

Yasal düzenleme konusundaki soruya Yıldız, "Çerçeve metinleri Meclise gönderdikten sonra artık o Meclisin işi. Biliyorsunuz kanun teklifinde milletvekilleri hazırlar imzaya açar. Gönlümüz bütün grupların imzalaması yönünde çünkü bu milli bir mesele. 40 yıllık bir mesele ortadan kalkıyor. Terörsüz Türkiye sağlarken bu arada terörsüz bölgede inşallah ağır ağır oluşmaya başladı. Süreç çok başarılı. 16 ayda aldığımız yol çok önemli bir yol çok da değerli bir yol" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.

DHA/İHA